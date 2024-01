Vanaf donderdag koeler weer, na het weekend winters

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Donderdag wordt een rustige en overwegend bewolkte dag. Het blijft vrijwel overal droog en met 4 graden als maximumtemperatuur is het kouder dan voorbije dagen. De oostenwind is zwak, rond windkracht 2.



Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar vrijdag valt er regen en in het uiterste noorden van de provincie kans op een vlok natte sneeuw. Het koelt af naar 1 of 2 graden.

Vrijdag overdag is het bewolkt en zijn er perioden met (lichte) regen. Het wordt 5 of 6 graden en er waait een matige noordoostenwind, kracht 3. In de nacht minima rond 3 graden.

Zaterdag is het waterkoud bij 4 of 5 graden. Er is veel bewolking en van tijd tot tijd valt er wat regen. In de nacht liggen de minima rond het vriespunt en is er kans op een winters buitje.

Scandinavisch hogedrukgebied zorgt voor (licht) winters weer vanaf zondag

Vanaf zondag zorgt een hogedrukgebied voor een winters weertype met nachtvorst. Bovendien gaat de zon ook weer af en toe schijnen. Dat kan al in de loop van zondag gebeuren, al zijn wolken nog erg hardnekkig. Het blijft droog met in de nacht met minima – afhankelijk van opklaringen – tussen 0 en -2 graden.

Maandag tot en met woensdag zijn er flinke perioden met zon en trekt de oostenwind aan naar matig, windkracht 3 tot 4. In de nachten vriest het licht tot matig, -4 tot -6 graden en overdag schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Het blijft die dagen droog. Of de vorst na woensdag doorzet is maar zeer de vraag. Eerder lijkt deze wat getemperd te gaan worden.