Donderdag begint zonnig en eindigt met stevige buien, dagen daarna droog

Foto: Joris van Tweel

In de loop van donderdagmiddag trekt een laatste buienfront over Groningen. In de loop van vrijdag zijn de laatste buien verdwenen en wacht Groningen een paar droge dagen. De zon trekt in de loop van het weekend wel steeds verder weg achter de wolken.

Donderdag begint met zonnige perioden. Volgens weerman Johan Kamphuis wordt dit weerbeeld afgewisseld door wolkenvelden. Kamphuis voorspelt dat deze bewolking in de loop van de dag toeneemt: “In de avond volgt lichte regen en later in de nacht volgen stevige buien. De buien trekken vrijdagochtend naar het zuidoosten weg met soms flinke windvlagen. In de loop van vrijdagochtend volgt de overgang naar droog weer, met flinke opklaringen.”

Volgens Kamphuis w0rdt het donderdag maximaal een graad of 7, bij een zwak windje uit het westen. De temperatuur stijgt vrijdag naar een graad of 10, om in de middag weer naar 7 of 8 graden terug te zakken. Vrijdag is de wind opnieuw (vrij) krachtig en komt uit het westen tot noordwesten.

Kamphuis voorspelt rustig en droog weer voor het weekend: Het wordt een graad of 7 en het blijft droog. Er zijn zaterdag wel hardnekkige wolken, afgewisseld door een paar opklaringen. Ook zondag zijn er perioden met zon. De nachten kennen minima rond het vriespunt. Ook begin volgende week blijft het droog en aan de temperatuur verandert weinig.