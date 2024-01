Donar in Zwolle onderuit tegen Landstede Hammers

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag in Zwolle een nederlaag geleden tegen Landstede Hammers. Het werd in het Landstede Sportcentrum 72-59.

Vanaf het begin liepen de Groninger basketballers, zonder de geblesseerde Jordy Kuiper, achter de feiten aan. De ploeg stond in de openingsfase nog wel voor, maar na 10 minuten had de thuisploeg de achterstand al omgebogen in een voorsprong van 14-11. In het tweede kwart liepen de Zwollenaren uit tot 36-27 bij rust. Extra tegenslag voor Donar was het uitvallen met een blessure van John Meeks, op dat moment topscorer van Donar met 13 punten.

In het derde kwart werd er door beide ploeg maar weinig gescoord. Aan het eind van het kwart was Donar één puntje ingelopen: 50-42. Na ruim 2 minuten in het laatste kwart kwam Donar dankzij driepunters van Karolis Babusis en Sander Hollanders op 50-52, maar daarna ging het helemaal mis. De ploeg wist bijna niet meer tot scoren te komen, en halverwege het kwart kreeg Theo John ook nog eens zijn vijfde persoonlijke fout. Het verschil werd nog even 16 punten, bij 72-56. Een halve minuut voor tijd wist Sander Hollanders nog een driepunter te scoren.

Topscorers bij Donar waren John Meeks en Karolis Babusis met beiden 13 punten. David Gabrovsek was goed voor 10 punten. Bij Landstede Hammers was Joel Ekamba topscorer met 14 punten.

Donar had zich al geplaatst voor de Elite Gold, en staat nu op de vierde plek in de BNXT League met 22 punten uit 14 wedstrijden.