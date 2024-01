Documentaire ‘De aarde beeft’ in première in Forum Groningen

Winfried Baijens - Foto Nienke Maat

De documentaireserie ‘De aarde beeft’ is zondagmiddag in première gegaan in Forum Groningen. Bezoekers konden de eerste aflevering van de vierdelige serie in de bioscoop bekijken.

De serie gaat over de aardgaswinning in Groningen: van de vondst van de eerste gasbel tot aan de gevolgen voor de inwoners van het aardbevingsgebied. Maar juist om te benadrukken dat Groningen meer is dan alleen een bron van aardgas, gaat de serie ook over de Groningers zelf, de geschiedenis, de luchten, het hoge land en de oude dorpskernen.

De serie is geproduceerd door Andere Tijden (NTR), die de vierdelige documentaireserie over Groningen maakte in navolging van de serie ‘Het water komt’ (over Zeeland). In de serie gaat presentator Winfried Baijens in gesprek met zowel bekende (waaronder Johan Remkes en oud-voetballer Jan Mulder) als onbekende Groningers.

Première

Baijens was zelf ook bij de première aanwezig. Daarnaast gaf singer-songwriter Erwin de Vries, die ook in de serie voorkomt, een live optreden.

De complete serie ‘De aarde beeft’ kun je zien op 12, 19 en 26 januari en op 2 februari om 20:30 op NPO2.