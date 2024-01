‘Docent RUG opgepakt voor omzeilen sancties tegen Rusland’

Kremlin, Moskou.

De man die begin deze maand werd aangehouden wegens het omzeilen van sancties tegen Rusland is docent Freek S. van de rechtenfaculteit van de RUG. Dat meldt de Ukrant.

Hij was tot juni vorig jaar directeur van een bedrijf dat deel zou uitmaken van een internationaal smokkelnetwerk. Volgens de Ukrant doceert S. belastingrecht aan de RUG en is hij gespecialiseerd in onder meer internationaal belastingrecht en dividendbelasting. Ook twee andere bestuurders van het bedrijf zijn aangehouden.

Het bedrijf, ETW Tekhnologyia BV, werd in 2017 opgericht voor de import, export en verkoop van onder meer laboratorium- en elektronische goederen. Het bedrijf kocht goederen in Europa in en liet die via landen in Oost-Europa naar Rusland vervoeren.

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur meldde in december dat de export naar Rusland gewoon doorging na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. S. kwam in de uitzending uitgebreid aan het woord. Hij meldde dat het om ziekenhuisbenodigdheden ging. S. verklaarde zich gebruikt te voelen en in juni gestopt te zijn met zijn werk voor ETW.

Woordvoerder Anja Hulshof van de RUG bevestigt aan de Ukrant dat S. een aanstelling van 0,2 uur heeft. Hij is vooralsnog niet op non-actief gesteld. ‘We wachten af wat uit het onderzoek komt’, zegt ze. ‘In Nederland ben je immers niet eerder schuldig, dan wanneer het is bewezen.’