Diverse brandjes en veel harde knallen tijdens Oudejaarsavond en -nacht

Foto: 112 Groningen

De brandweer heeft op oudejaarsavond en in de nacht naar de eerste dag van 2024 diverse brandjes in de stad moeten blussen. Zo werd aan de Schefferstraat in Hoogkerk een auto compleet verwoest.

Aan de Hyacinthstraat in de Oosterparkwijk heeft de brandweer een bult met afval geblust. Aan de Lindenlaan in dezelfde wijk stonden twee deelscooters in de hens.In de Korrewegwijk gebeurde, later in de oudejaarsnacht, hetzelfde met een personenauto in de Oppenheimerstraat. In de Voermanstraat in Paddepoel ging een bootje in vlammen op.

Daarnaast waren er meerdere incidenten waarbij de politie werd ingezet. Op de kruising van de Astraat en de Westerhaven raakte één persoon zwaargewond bij een steekpartij. Ook op de Rademarkt werd een aanhouding verricht: agenten in kogelwerende vesten arresteerden een inzittende van een personenauto. In Ten Boer moesten meerdere politie-eenheden hun best doen om een man aan te houden aan de Stadsweg, die zich hevig verzette tegen zijn aanhouding.

Opvallend is verder dat mensen die vuurwerk hadden gekocht, met het afsteken ervan niet konden wachten tot middernacht. Het betrof niet alleen siervuurwerk: er waren veel bijzonder harde knallen te horen.

Die reeks harde knallen zette de hele avond door. Dat resulteerde aan het eind van de oudejaarsnacht in een flinke explosie in de Oosterpoortbuurt. In de Mauritsstraat vond een grote ontploffing plaats, waardoor meerdere ruiten van omliggende woningen sneuvelden.