Diepladers laden grote stenen uit op Grote Markt voor kunstproject

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt werd maandagmiddag niet alleen een grote tent opgebouwd in de aanloop naar Eurosonic Noorderslag. Twee grote diepladers versleepten ook een aantal enorme stenen naar het marktplein.

De grote stenen zijn niet bedoeld om de tent te verstevigen of de bomenpartij op de Grote Markt te verfraaien. Ze zijn onderdeel van een optreden van Michiel Teeuw, getiteld ‘ Rocks, Resting’. ESNS en Kunstpunt Groningen vroegen de kunstenaar een optreden te maken voor op de Grote Markt tijdens ESNS Air. Tijdens ESNS ART staan er twee tijdelijke kunstwerken de Grote Markt, waar die stellage van Michiel Teeuw er één van is. De stenen moeten, zo stelt ESNS, een ‘oase van rust en stilte’ midden in het bruisende festival- en stadshart gaan vormen. De optredens die Teeuw er gaat geven op donderdag- en vrijdagavond en zaterdagmiddag moeten een verbeelding zijn voor de ‘uitgeputte’maatschappij.

Het tweede kunstproject wat op de Grote Markt gaat verschijnen heet ‘Toekomstschrijven’. Hoe kijkt de jonge generatie naar onze uitputtingsmaatschappij? Tijdens workshops van Michiel Teeuw en spoken-word artiest Cissy Joan hebben leerlingen van het Montessori Vaklyceum hier over nagedacht. Het resultaat is een serie typografische posters, waarin ze standpunten innemen over onderwerpen als uitputting, werkdruk, mentale gezondheid en de economie. Tijdens het festival zullen elke dag nieuwe posters worden bijgeplakt op de aanplakzuil op de Grote Markt.