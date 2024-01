Dennis Borst keert terug bij Lycurgus, maar niet als speler

Foto via Lycurgus

Oud-speler en aanvoerder Dennis Borst keert terug bij volleybalclub Nova Tech Lycurgus. Niet meer op het veld, maar als salesmanager.

De geboren Zuid-Hollander begint op 1 februari weer bij zijn oude club. In zijn nieuwe rol moet Borst de businessclub professioneel op de kaart zetten, sponsoren aantrekken en de relatie met het bedrijfsleven in de regio versterken.

Volgens de Groningse eredivisieclub is de aanstelling van een salesmanager belangrijk voor verdere professionalisering, zowel van de club als volleybalsport in het algemeen. “Hierbij is gekeken naar iemand die in staat is om de taal van topsport en bedrijfsleven bij elkaar te brengen”, aldus Lycurgus.

Aanvoerder

In maart 2022 stopte Borst als speler en aanvoerder bij Nova Tech Lycurgus, waar hij acht seizoenen mocht uitkomen in het blauw-witte shirt. Gedurende zijn carrière bouwde hij een indrukwekkende erelijst op: drie landstitels, drie gewonnen bekers en vier Supercups.

🏐‼️𝘿𝙚𝙣𝙣𝙞𝙨 𝘽𝙤𝙧𝙨𝙩 𝙞𝙨 𝙩𝙚𝙧𝙪𝙜‼️ Met ingang van 1 februari is @DennisBorst bijna 2 jaar nadat hij stopte als speler de nieuwe salesmanager bij Nova Tech Lycurgus. Welkom terug Dennis en succes! Lees meer➡️ https://t.co/hLMvfe0JeZ#SAMENpresteren #Nedmag #NovaTech pic.twitter.com/czMDewKfsl — Nova Tech Lycurgus🏆 (@LycurgusVolley) January 15, 2024

“Met een traan nam ik twee jaar geleden afscheid en met een grote lach en veel energie kom ik terug”, vertelt de 32-jarige Borst. “Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. Werken in de sport was mijn doel, dat ik dit kan doen bij een club waar ik veel aan te danken heb en in mijn hart zit, is een droom op zich.”

Topsport en bedrijfsleven

Algemeen directeur Joop Alberda kan zich vinden in de keuze voor Borst: “Het is mooi dat degene die Nova Tech Lycurgus naar buiten toe uitdraagt de praktijk van topvolleybal voelt en ervaren heeft. Dit gecombineerd met iemand die de taal van het bedrijfsleven spreekt.”