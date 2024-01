Definitieve streep door testbaan Hyperloop Meerstad

Foto: Hardt Hyperloop

Er komt definitief geen testbaan van Hyperloop in Meerstad. Dat heeft gedeputeerde Henk Emmens woensdag meegedeeld aan Provinciale Staten.

De testtunnel met een lengte van drie kilometer wordt nu aangelegd in de buurt van Veendam. Daar is men nu al bezig met een testbaan van 420 meter lengte. Volgens Emmens is de ondergrond van de locatie in Meerstad niet stabiel genoeg. Bovendien staan er woningen in de buurt.

Het afblazen van het project bij Meerstad werd al verwacht. Toen in september vorig jaar de testbaan in Veendam werd geopend, rees al twijfel over de locatie in de gemeente Groningen. Er was nog geen vergunning aangevraagd. De testbaan was ook niet meegenomen in het bestemmingsplan voor Meerstad. De aanleg van de baan kost zo’n 30 miljoen euro. De provincie Groningen betaalt er aan mee.

Een hyperloop is een futuristisch vervoermiddel dat passagiers en vracht in een capsule door een vacuümbuis vervoert. De capsule wordt voortgedreven door een elektromotor en kan snelheden bereiken van meer dan 1.000 kilometer per uur. De hyperloop is nog in ontwikkeling, maar er zijn al verschillende bedrijven die bezig zijn met de bouw van testbanen.