Deel van Ring West komend weekend dicht

Foto: Groningen Bereikbaar

De westelijke ringweg is van vrijdag 19 januari 22.00 uur tot maandag 22 januari 06.00 uur dicht voor verkeer richting Drachten en Corpus den Hoorn. Dit vanwege het aanbrengen van groen rondom het Vrijheidsplein.

Daarnaast is op Ring Zuid – ter hoogte van het Vrijheidsplein – één rijstrook afgesloten richting Hoogkerk. Dat betekent dat de afrit naar het Martini Ziekenhuis ook niet beschikbaar is.

Wie komend weekend vanaf Ring West richting Hoogkerk of Drachten wil rijden, moet via het Hoendiep en Hoogkerk naar de A7. Verkeer richting de wijk Corpus den Hoorn, onder meer naar het Martini Ziekenhuis, wordt ook omgeleid. Vanaf Ring West rijd je om via Hoogkerk en keer je via de A7 terug naar Groningen. De afrit voor verkeer vanaf de A7 (Drachten) blijft namelijk wel open.

Kom je vanaf de zuidelijke ringweg – uit de richting Hoogezand – dan kun je via het Julianaplein, de A28 en afrit 39 Groningen-Zuid rijden. Een andere optie is om door te rijden naar Hoogkerk en daar om te keren.