De Voetbaltrainer: Be Quick 1887 beste amateurclub noorden, GVAV stijgt fors in top 200

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - TVC'28

Be Quick 1887 is opnieuw de beste amateurclub van het noorden. Dat blijkt uit de top 200 die jaarlijks wordt samengesteld door het vakblad De Voetbaltrainer.

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de prestaties van het eerste elftal, maar ook van de selectieteams van de jeugd O-13 tot en met O-19 en de O-21 en O-23 elftallen. Be Quick staat landelijk op de 17e plaats. Dat was vorig jaar 13e.

GVAV Rapiditas staat 83e. GVAV steeg flink, want vorig seizoen stond GVAV op de 117e plaats. GRC Groningen, vorig seizoen 192e, verdween uit de top 200. AFC uit Amsterdam staat opnieuw bovenaan.

Jeugd

De Voetbaltrainer keek ook naar de prestaties van de clubs alleen op basis van de jeugd. Be Quick is ook daar de beste van het noorden. Landelijk staat Be Quick op plek 16. De Groningers zakten wel fors, want vorig seizoen was dat nog plaats 6. GVAV Rapiditas steeg van de 99e naar de 71e plaats. HFC’15 stond vorig seizoen nog 175e, maar komt in de nieuwe lijst niet voor. Alphense Boys bleef landelijk de nummer 1.

Profs

De Voetbaltrainer publiceerde ook een lijst van het competitieniveau van de jeugd met daarin ook de profclubs. Daaruit blijkt dat veel amateurclubs met hun jeugdelftallen beter presteren dan de profs. FC Groningen staat in die lijst 29e, Be Quick 1887 41e en GVAV is gedeeld 100e met onder meer Telstar. Ajax heeft de beste jeugdopleiding. De beste amateurclub is Alphense Boys met de 11e positie.

Top 200 De Voetbaltrainer