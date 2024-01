De schaatskoorts slaat toe: Groningers slijpen massaal nog even de ijzers

Het weer maakte dit weekend een plotse ommekeer, met matige vorst in de nachten. Groningers houden zich niet en gaan massaal nog even naar de schaatsspecialist.

Bij de schaatswinkel Perfectskate van familie Been bij sportcentrum Kardinge was de drukte goed te merken. In vakkenkasten liggen tientallen paren klaar om opgehaald te worden. Naast de balie staan nog twee extra serveertrolleys om de geslepen paren klaar te leggen. Maikel Been: “Normaal zitten we in een week tijd op zo’n 150 schaatsen en dat is nu verdubbeld.”

Bij de familie Been kunnen alle schaatsen geslepen worden, van hoge en lage noren tot ijshockeyschaatsen. Vooral voor dit laatste type schaats is een slijpmachine cruciaal. “Die hebben een grotere ronding waardoor hoe scherpere bochten je kunt maken”, zegt Been. Andersom geldt: hoe vlakker de schaats, hoe geschikter voor langebaanschaatsen.

Bij de balie van de winkel rekent een vrouw af voor twee geslepen paar schaatsen van haar man en dochter. “We hopen dat we donderdag achter ons huis in het slootje kunnen schaatsen. En anders gaan we naar Noordlaren op de ijsbaan. Maar dat is nog afwachten.”

Volgens weerman Johan Kamphuis is schaatsen op ondiepe wateren de komende dagen het meest reëel. “Bijvoorbeeld op ondergelopen weilanden denk ik wel dat we schaatsplezier kunnen hebben. Vooral woensdag en donderdagochtend.”

Na donderdag wordt het weer zachter en is de schaatspret (voorlopig) voorbij.