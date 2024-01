De Groningse Onderstroom trekt met tien wagens en muziek door Stad: “Waarde van vrije plekken belangrijk”

Foto: Joris van Tweel

Bij een demonstratie van De Groningse Onderstroom trokken zaterdagmiddag en -avond ongeveer tien wagens door de stad. Bij het protest, dat gepaard ging met veel muziek, werd aandacht gevraagd voor het belang van broedplaatsen in de stad.

“Het protest begon op de Ossenmarkt”, vertelt verslaggever Andor Heij. “Daarna reed men naar het Noorderplantsoen, de Ebbingestraat en via de Turfsingel en de Singels werd de actie rond 20.00 uur beëindigd op de Vismarkt. De sfeer was goed. Het was gemoedelijk, er klonk muziek en er werd gedanst. En de actie trok ook veel bekijks van voorbijgangers en omwonenden.”

Aantal betaalbare creatieve broedplekken beperkt

Het is de tweede keer dat De Groningse Onderstroom een demonstratie houdt. “Wij vragen actie voor het belang van non-commerciële culturele plekken”, laat de organisatie weten. “De gemeente heeft te weinig besef wat de toegevoegde waarde is van deze vrije plekken voor de stad.” In Groningen is het aantal betaalbare creatieve broedplekken beperkt. Ruimtes bevinden zich voornamelijk in Backbone aan de Travertijnstraat en de Biotoop in Haren. De toekomst van Backbone is echter onzeker. De angst is dat er straks geen betaalbare plekken meer zijn waar kunstenaars kunst kunnen maken, waar muzikanten kunnen oefenen en waar gebrainstormd kan worden over de festivals van morgen.

Tekst gaat verder onder de video:

Bij de demonstratie werd er muziek gemaakt op de wagens. Video: Andor Heij

“We vragen de gemeente om een welwillende houding”

De Groningse Onderstroom: “Het zijn onmisbare plekken die zorgen voor een leefbare, diverse en bruisende stad. Met deze actie vragen wij de gemeente om waardering voor deze culturele initiatieven en om een welwillende houding aan te nemen in het zoeken naar permanente mogelijkheden. Ook vragen wij aan de gemeente om kraken te gedogen en panden niet te ontruimen voor leegstand. Tenslotte pleiten wij voor socialere oplossingen dan anti-kraak, een constructie die huurrechten uitholt.”

“ESNS is onbetaalbaar voor mensen met lage inkomens”

Dat de demonstratie op zaterdag plaatsvindt is niet zonder reden. Dit weekend vindt Eurosonic Noorderslag plaats. De Groningse Onderstroom wil dat evenement aangrijpen om te laten dat er ook behoefte is aan betaalbare plekken. Heij: “Afgezien van de gratis evenementen vindt men dat Eurosonic Noorderslag behoorlijk duur is. Dat het bijvoorbeeld onbetaalbaar is voor mensen met lage inkomens.”