De Boo verlengt contract met team Reggeborgh met twee jaar

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo uit Groningen heeft zijn contract met schaatsteam Reggeborgh verlengd tot en met de Olympische Spelen in Milaan van 2026.

Dat maakten De Book en de schaatsploeg vrijdagmiddag bekend. De Boo verlengde zijn contract bij de ploeg van Gerard van Velde met twee jaar.

Een goede zaak, zegt De Boo vanuit Salt Lake City, waar het team zich voorbereidt op de World Cup van volgend weekend: “Ik heb dit seizoen enorme progressie gemaakt en ben heel blij dat ik met Reggeborgh die lijn door kan trekken. Het voelt enorm vertrouwd. Ik heb een superleuk team om me heen met hele goede coaches. De samenwerking is heel goed. Ik had het me niet beter kunnen wensen.”

De lange sprinter uit Groningen maakte dit seizoen een ‘verpletterende indruk’, schrijft Reggeborgh over De Boo. Bij de NK-afstanden eind december werd hij Nederlands kampioen op de 500 en 1000 meter. Ook in het internationale veld drong hij in zijn debuutjaar direct door, want De Boo werd Europees kampioen op de 500 meter en pakte zilver op de 1.000 meter.

Ook teamgenoot Tim Prins verlengde zijn contract met Reggeborgh, tot blijdschap van coach Gerard van Velde: “Ze hebben enorme progressie gemaakt. Het gaat sneller dan verwacht, maar er zijn nog genoeg verbeterpunten waar we de komende jaren aan gaan werken. Dat geldt voor de hele ploeg. We willen de route, die we met elkaar zijn ingeslagen, voorzetten. Die lijn willen we doortrekken naar de Olympische Spelen van 2026.”