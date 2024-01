De Boo verbetert persoonlijk record op 1.000 meter

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Langebaanschaatser Jenning de Boo uit Groningen heeft zijn persoonlijk record op de 1.000 meter verbeterd. Op de World Cup-wedstrijd in Salt Lake City verbeterde hij zijn record met vier tienden.

De Boo nam het in de vierde rit op tegen Tatsuya Shinhama uit Japan. De Boo opende in 16.28. Met snelheden boven de 60 kilometer per uur noteerde hij in de tussenronde 40.62. De eindtijd werd bepaald op 1:06,95. Afgelopen vrijdag noteerde hij nog 1:07.37 op deze afstand. De 1:06.95 is tevens een verbetering van zijn persoonlijk record dat hij op 30 december in Thialf in Heerenveen reed: 1:07.36.

De wedstrijd werd gewonnen door Jordan Stolz. De Amerikaan schaatste afgelopen vrijdag nog een wereldrecord met 1.05,37. Die tijd verbeteren lukte zondagavond niet. In een race tegen de Noor Håvard Holmefjord Lorentzen opende hij in 16.26. In de tussenronde zette hij 40.75 op de klokken om te finishen in 1:06.32. Tweede werd Tim Prins. De schaatser uit Friesland schaatste met 1:06.40 een persoonlijk record. Tatsuya Shinhama pakte brons.