De Afrika Cup gaat om meer dan alleen voetbal

Terwijl het EK nog even op zich laat wachten, kunnen voetbalfanaten op dit moment genieten van de Afrika Cup. Zo ook in Paddepoel, waar een groep Groningers het kampioenschap volgt. Dinsdag stond de poulewedstrijd Guinee-Senegal op de planning.

Het is een vrije inloop, waarbij iedereen welkom is om te komen kijken. Tassen vol snacks, drankjes en speelgoed voor de kinderen bezetten de vloer van de kamer. Aan de muur hangt een vlag van het West-Afrikaanse land Guinee. Het feest kan bijna beginnen.

Bijna, want de buren moeten nog even ingelicht worden. “Hey buurman, alles goed?” vraagt Sodja Sultan Camara nadat zijn onderbuur de voordeur opendoet. De man reageert dat hij geen Nederlands spreekt, dus gaan de mannen over op het English. “Ons land speelt vandaag, dus we willen je vertellen dat we wat lawaai gaan maken. Het duurt maar tot acht uur, hoor.” Dat vindt de buurman prima.

Voetbal kijken zoals in Guinee

Terwijl de wedstrijd al bijna begint, zit er nog niemand voor de televisie. Er zijn genoeg mensen in de woning, maar die zijn nog druk met andere dingen: ouwehoeren, roken en bellen. Daarnaast wordt nog een livestream geregeld voor een sociale mediagroep van Afrikanen in Groningen.

“Niet iedereen heeft Ziggo Sport, dus we kijken met zijn allen via mijn account, ook de mensen die hier niet zijn”, vertelt Samuel. Dat doet hem denken aan het voetbal kijken in zijn thuisland: Guinee. “Je hebt een kleine televisie, zoals deze. En dan tot dertig meter zit het helemaal vol. Je bent er gewoon een beetje om het geluid te volgen en te kletsen zoals hier.”

Pindakaassaus

Om Guinee nog meer naar Groningen te halen, is er ook Afrikaans gekookt. “Samuel heeft pindakaassaus met kip gemaakt”, vertelt Sodja terwijl hij de saus op een groot bord met rijst schept. “We eten op een Afrikaanse manier, dus samen van één bord.” Nadat de handen zijn gewassen, kan het feestmaal beginnen. Iedereen sluit gezellig aan aan tafel terwijl de wedstrijd even links gelegd wordt.

Hard voetbal

Niet voor de spelers op het veld overigens. Na een uur spelen kopt een speler van Senegal de bal binnen na een mooie voorzet uit een vrije trap: 0-1! De ogen zijn direct weer allemaal op de televisie gericht.

Volgens Samuel staat de Afrika Cup bekend om het harde voetbal. “Je kunt gewoon uit de lucht geplukt worden en dan gaat het spel gewoon door”, zegt de Groninger lachend. “Er wordt niet snel gefloten. Daarover worden weleens grapjes gemaakt.”

Speler uit Paddepoel

Als de aanwezige mannen wordt gevraagd naar hun favoriet, is het antwoord duidelijk: Fode Fofana, de nummer 10. “Die komt al van kinds af aan hier in Paddepoel”, vertelt Samuel. “We voetballen hier al jaren en hij kwam regelmatig met zijn vader mee.”

De destijds jeugdspeler van GVAV-Rapiditas vertrok als 10-jarige naar FC Barcelona, waar hij uiteindelijk twee jaar speelde. Daarna vertrok de spits naar PSV waar hij de jeugd doorliep totdat hij in het najaar van 2023 vertrok naar Vitesse. Gedurende zijn hele profcarrière maakt Fode nog regelmatig tijd om een balletje te komen trappen in zijn oude buurt in Groningen.

Dansen

“Het was een leerzame wedstrijd”, vertelt Samuel. Hij en zijn vrienden treuren niet, want Guinee is als één van de beste nummers drie geplaatst voor de achtste finale. Ze spelen zaterdag 28 januari tegen Equatoriaal-Guinea. Om het feestje goed af te sluiten, worden er nog wat Afrikaanse beats aangezet om op te dansen.