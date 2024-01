“Dancefestival in Stadspark valt binnen de mogelijkheden die zijn vastgesteld”

Het organiseren van een dancefestival in het Stadspark komende zomer, voor 24.000 mensen, valt binnen de kaders van wat mogelijk is. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen laten weten, die tegelijkertijd opmerkte dat er allerlei zaken worden bijgehaald die er niks mee te maken hebben.

Door Student & Stad waren er namelijk vragen gesteld. Daan Swets: “We zijn heel blij dat dit festival gaat komen. Maar toch denken we dat het proces beter kan. Toen we in november hierover spraken, dat er veel minder dance-events in Martiniplaza gehouden zouden gaan worden, is hier met geen woord over gerept. Waarom nu dan toch kiezen voor een evenement buiten, met meer overlast voor de omgeving?” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Binnen heb je minder overlast dan buiten. Hoe ga je dit uitleggen aan Martiniplaza? En hoe ga je dit uitleggen aan de omwonenden die straks liggen te stuiteren op de zitbank in hun woonkamer?”

“Martiniplaza is niet juist geïsoleerd”

De wethouder laat weten dat er nu allemaal dingen op tafel worden gelegd die niet met elkaar te maken hebben. Molema: “Als het om Martiniplaza gaat, daar moesten we op handhaven. Het voldoet niet aan de regels, omdat het gebouw niet juist geïsoleerd is. We moeten het aantal evenementen in het gebouw terugbrengen. Dat het ook bijdraagt aan de rust aan de westkant van de stad, dat was niet het hoofdargument. Dat dit festival in het Stadspark plaatsvindt is omdat het binnen de kaders valt. We mogen zes van zulke techno-festivals in het Stadspark houden. Ook denken we dat op het gebied van diversiteit, dit festival een mooie aanvulling is.”

Informatievoorziening

Molema legt uit dat er een verzoek is binnengekomen waarop er gekeken is op de activiteitenkalender met dit als resultaat. “Wat we wel gedaan hebben is dat we in het Stadspark iedere maand een rustweekend hebben ingebouwd om naar de balans te zoeken.” Wat verschillende fracties steekt is dat er geen goede informatievoorziening is geweest. Molema is het daar mee oneens: “De raad heeft ons kaders gegeven. Binnen die kaders bewegen wij ons.” Dat SPOT Groningen is gevraagd om dit te organiseren is omdat volgens de wethouder deze organisatie veel ervaring heeft met zulke evenementen in de culturele sector en in de buitenlucht.