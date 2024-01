Daklozenproblematiek groeit in Groningen: “Landelijk probleem dat zich niet makkelijk laat oplossen”

Het aantal mensen dat zich in de gemeente meldt voor maatschappelijke opvang groeit. Dat zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang, die tevens vertelt dat er van alles gedaan wordt om dit onderwerp landelijk op de kaart te zetten.

De fractie van de PvdA had vragen gesteld over het onderwerp. Raadslid Jahir Scoop: “Onlangs hebben de Ombudsman en de vier grootste gemeenten (G4) aan de bel getrokken bij het Rijk dat het beleid qua daklozenopvang beter moet, en dat er meer geld beschikbaar moet worden gesteld. Dit omdat men een stijging van het aantal daklozen ziet. Mijn fractie vraagt zich af hoe de situatie in Groningen is, of wij de punten ondersteunen en of wij ons bij de oproep hebben aangesloten.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Toename van het aantal mensen”

Wethouder Jongman is in haar beantwoording duidelijk: “De G4 hebben een brief gestuurd om aandacht voor de problematiek te vragen, maar dat heeft de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten ook gedaan, ondersteunt door Aedes, dat is de vereniging van alle woningcorporaties, de GGZ, Lentis, het Leger des Heils en Querido. De oproep in deze brief is om de aanpak van de daklozenproblematiek die aandacht te geven die het verdiend. Wat de G4 constateert, zien wij hier ook: een toename van het aantal mensen dat zich aanmeldt voor maatschappelijke opvang.”

“Probleem speelt in alle steden”

De wethouder vertelt verder: “We zien dat er allerlei problematieken spelen. De uitstroom uit deze opvang gaat moeizaam, omdat er problemen zijn met de huisvesting. Het aantal beschikbare woningen is beperkt. Samen met alle ketenpartners werken we heel hard om de uitstroom te bevorderen. Het probleem dat ik beschrijf speelt eigenlijk in alle steden, en het laat zich niet makkelijk oplossen. Als wethouder heb ik frequent contact met alle partijen. Ook via allerlei landelijke klankbordgroepen, zodat we onze stem kunnen blijven laten horen. Deze doelgroep heeft onze aanhoudende aandacht, en krijgt de aanhoudende zorg die ze nodig hebben.”

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman lieten afgelopen week weten dat de aanpak van het probleem op veel grotere schaal moet worden opgepakt, en dat ook het tempo omhoog moet. Daarnaast constateren zij dat er steeds vaker vrouwen en kinderen dak- of thuisloos geraken.