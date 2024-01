D66 wil diftar weer op tafel in Groningen: ‘Gemeente haalt haar groene afvaldoel anders nooit’

In 2017, 2020, 2021 en 2022 kwam het al eens op tafel, maar werd het om verschillende redenen niet ingevoerd: diftar. Oftewel afvalstoffenheffing op basis van kilogrammen en herbruikbaarheid. Dinsdag laat D66 weten dat het systeem op nieuw op de agenda moet bij het gemeentebestuur. De partij denkt namelijk dat in 2030 ‘afvalvrij’ zijn als gemeente nooit gaat lukken zonder diftar.

D66 stelt het onbegrijpelijk te vinden dat het ‘groene college’ niet alles op alles zet en alle mogelijke instrumenten inzet om dit doel te halen. “Het is glashelder dat de gemeente haar doelen niet behaalt als we op deze manier doorgaan”, aldus raadslid Andrea Poelstra-Bos. “Het aantal kilo’s restafval dat de gemiddelde Groninger weggooit schommelt de laatste jaren tussen de 146 en 111 kilo en komt nu nog niet in de buurt van het doel van nul kilo. De ‘routekaart afvalvrij’ laat met alleen nascheiding een onmogelijke weg zien met te weinig resultaat. Als we zo doorgaan zullen er de komende jaren nog heel veel kilo’s de verbrandingsoven verdwijnen.”

Poelstra-Bos beaamt dat er al jaren gesproken wordt over diftar, maar zonder resultaat: “De gemeente heeft de benodigde stappen nog steeds niet durven nemen terwijl het bewezen effectief is. De tijd is nu rijp, laten we dan nu doorpakken en eindelijk eens echt gaan werken aan het verminderen van afval om onze groene afvaldoelen te gaan halen!”

In Groningen gaat het restafval van inwoners ‘aan de voorkant’, dus met de zak in de container, nog steeds grotendeels op één grote hoop, aldus D66. “In Haren deden de inwoners dit overigens al jaren succesvol totdat de herindeling met Groningen plaatsvond. We maken nu wel gebruik van nascheiding, maar de stromen kunnen nog veel schoner! Hoe schoner de stromen aan de voorkant, hoe beter de mogelijkheden om ze goed her te gebruiken. We verbranden nu jaarlijks een enorme hoeveelheid afval en dat levert onnodige kosten en een onnodige belasting van het milieu op. Onze inwoners vragen om de mogelijkheid om plastic verpakkingen apart weg te gooien. Ze zien dat dat gebeurt in andere gemeenten en willen ook op die manier hun steentje bijdragen. Het meest effectieve instrument hiervoor is diftar.”