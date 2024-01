D66: ‘Maak de Vismarkt schoon met regenwater’

Foto Iris Medendorp

Als het aan de raadsfractie van D66 ligt, gebruikt de gemeente Groningen over een paar jaar vrijwel geen drinkwater meer waar dat niet nodig is. De partij haalt het schoonmaken van bijvoorbeeld de Vismarkt aan als een goede plek waar bespaard kan worden.

De fractie dient woensdag een motie in bij de ‘Uitvoeringsagenda circulaire economie’, waarin de gemeente uiteenzet hoe het in de komende jaren toewerkt naar een ‘circulaire gemeente’. Daarin laat het gemeentebestuur optekenen veel te willen besparen op het gebruik van drinkwater, omdat hier in Groningen tekorten op dreigen te komen.

D66 vindt dat een goede zaak, maar vraagt de gemeente daarbij ook de hand in eigen boezem te steken, door tussen nu en 2026 al in te zetten op het zoveel mogelijk opslaan van regenwater en dit te gebruiken waar dat kan. “Er wordt nog veel drinkwater ingezet in de gemeente Groningen, waar dat niet per se noodzakelijk is”, schrijft D66-raadslid Andrea Poelstra-Bos in de motie. “Bijvoorbeeld voor het schoonmaken van de Vismarkt. De gemeente Groningen moet in haar eigen uitvoering het goede voorbeeld geven en voor dergelijke toepassingen kiezen voor het opslaan en gebruiken van regenwater.”

De gemeenteraad stemt komende woensdagmiddag over het voorstel.