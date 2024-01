Creatieve inwoners mozaïeken picknicktafel voor de wijk als eerbetoon aan Anno Smith

Inwoners uit De Hoogte, de Korrewegwijk en de Indische Buurt zijn druk bezig met het maken van een eerbetoon aan de Groningse kunstenaar Anno Smith, die in de wederopbouwjaren na de oorlog veel nieuwe gebouwen in Groningen sierde met zijn mozaïeken.

Het afgelopen jaar was het in Groningen het ‘jaar’ van Anno Smith, waarin op verschillende manier werd stilgestaan bij het werk van de in 1990 overleden kunstenaar uit de Stad.

Bas en Annet kwamen samen op het idee om een hommage te brengen aan de kunstenaar nadat ze door WIJ Groningen waren gevraagd om iets te organiseren. Samen met buurtbewoners werken ze aan een betonnen picknicktafel, die versierd wordt met mozaïeken in de stijl van Anno Smith. Het voltooide mozaïek krijgt een opvallende plek in de wijk. Waar precies, dat is nog niet bekend.

Meedoen

Voor het zover is, moet er nog flink gemozaïekt wordt, want het bankje is nog niet klaar. Daarom wordt er nog druk gezocht naar buurtbewoners die een handje willen helpen op de donderdagavond in het buurthuis in De Hoogte en vrijdagmiddag bij Buurt- en Speeltuinvereniging DIB. Aanmelden is gratis en kan door een mail te sturen naar project.annosmith@gmail.com.