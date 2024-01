Cream Crackers genomineerd voor titel Vereniging van het Jaar

Tennis & Padel Vereniging Cream Crackers uit Stad is genomineerd voor de titel Vereniging van het Jaar 2023. De titel wordt op 17 februari uitgereikt door de KNLTB, dit is de bond voor tennis- en padelverenigingen.

Eind vorig jaar konden mensen verenigingen nomineren. Een jury keek vervolgens naar verschillende onderdelen. Hoe is het gesteld met de vitaliteit van een vereniging? Hoeveel energie wordt er in de jeugd gestoken, en wat is de rol van een leraar binnen een vereniging. Uiteindelijk werden er drie verenigingen genomineerd. Naast Cream Crackers zijn dit ATV De Hertenkamp uit Assen en VT De Hoek uit Hoek van Holland.

“We voelen ons vereerd dat we deze nominatie hebben ontvangen”, laat het bestuur op de website weten. “Het is een blijk van waardering en erkenning voor alle betrokkenen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet om Cream Crackers stappen vooruit te laten zetten. Vrijwilligers, trainers, groundsmen, technisch personeel, deze nominatie is van en voor ons allemaal.” GLTV Cream Crackers heeft op dit moment ongeveer 1.650 leden, waaronder 250 jeugdleden. Trainingen en wedstrijden vinden plaats op sportpark Corpus den Hoorn en op park Vorenkamp in Helpman.

De winnaar van de titel Vereniging van het Jaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 17 februari 2024, tijdens het KNLTB Jaarcongres bij ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam.