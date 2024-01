Corners kosten Mamio de kop in restant tegen SC Loppersum

Mamio-Loppersum (Foto Martijn Minnema)

Vanavond stond het restant van de op 28 november gestaakte wedstrijd Mamio-Loppersum op het programma. Hekkensluiter Mamio verloor met 1-4 van de nieuwe koploper in 3C.

Op 28 november werd de wedstrijd na 26 minuten bij een 1-1 stand (1-0 Moritz Gerdes, amper een minuut later 1-1 Diederik Dijk) gestaakt doordat hevige sneeuwval verder spelen onmogelijk maakte.

In het restant van de eerste helft was Loppersum de betere maar creëerde het te weinig om aanspraak op een voorsprong te maken.

Twee minuten na rust was Mamio dichtbij de 2-1, een mooi geplaatst schot van Itsuki Kamada belandde op de Loppersum paal. Verder wist het slordig spelende Mamio weinig gevaar te stichten. In de 63′ minuut werd het 1-2 voor Loppersum toen Olav Sleurink van dichtbij een hoekschop binnen kopte. Corners verdedigen is schijnbaar een probleem voor Mamio want ook de 1-3 (68′) en de 1-4 (87′) vielen uit corners die binnen gekopt werden.

In de 77′ minuut moest Mamio met 10 man verder. De gefrustreerd rondlopende Clinton Abiamuwe had een minuut eerder al rood kunnen krijgen voor een flinke overtreding maar kwam er toen met geel vanaf. Nadat ie omzichtig gewaarschuwd was door de scheidsrechter beging hij een halve minuut opnieuw een overtreding, hij sloeg in het voorbij gaan een tegenstander en kon met een directe rode kaart gaan douchen.

Mamio won dit seizoen pas één wedstrijd en staat laatste met 6 punten achterstand op een plek die geen rechtstreekse degradatie betekend. Loppersum onttroond dankzij deze zege Helpman als koploper in 3C, Loppersum heeft één punt meer dan Helpman en drie punten meer dan nummer drie Groen Geel.