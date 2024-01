Circusartiesten brengen voor de vierde keer Variété Diner: “Ook juist bedoeld voor blinden en doven”

De Loods aan de Neutronstraat wordt in februari omgetoverd tot een illegaal casino uit de jaren dertig. Een maand lang worden er Variété Diners gegeven door Groningse circusartiesten, waarbij men zich ook specifiek richt op doven en blinden.

“Ons avontuur is in 2020 begonnen”, vertelt Roos Hermanides van Cirqulinair. “De coronacrisis hield de wereld in haar greep, en ons werk kwam stil te liggen. En dat betekende nogal wat. Ik ben trapezeartiest en sinds de jaren negentig reis ik de hele wereld over om op te treden in shows. Het is topsport. Als dat maanden stil ligt, dan is je carrière gewoon over. Wat je kunt, waar je goed in bent, dat moet je onderhouden. Per dag ben je drie uur aan het trainen om je op niveau te houden. Omdat er in Groningen behoorlijk veel circusartiesten wonen, dat komt omdat jeugdcircus Santelli zich in de stad bevindt, is Cirqulinair ontstaan. Dit was altijd al een grote wens van mij, maar kwam door de coronacrisis in een stroomversnelling.”

“Wat gaat u inzetten?”

Cirqulinair is een avondvullend Variété Diner vol acrobatische circuskunsten. “Je kunt het niet vergelijken met andere programma’s in den lande. Gasten die bij De Loods arriveren zullen direct in het verhaal betrokken worden. De voorstelling heet ‘Odds’ en speelt zich af in een illegaal casino. Wat gaat u inzetten, meneer of mevrouw? Met die vraag ontvangen wij de mensen. Klinkende euro’s? Applaus? Liefde? Tijdens het diner bevinden wij ons niet op een podium, maar zijn we bij de gasten. Wij serveren ook de gerechten. En ondertussen spelen we ons verhaal. Ik vlieg bijvoorbeeld bij één van de acts met mijn partner door de ruimte. Daarnaast zijn de voorstellingen kleinschalig, waarbij maximaal honderd gasten in de zaal aanwezig zijn.”

Doven en blinden

Het meest opvallende aan de voorstelling is misschien nog wel de inclusiviteit. “Het idee daarvoor is ontstaan in 2020. Tegenwoordig hebben we een vast team van vier mensen die het organiseren, maar we begonnen met zes mensen. Eén van die mensen was de initiatiefnemer achter de organisatie ‘Komt het Zien!’ Deze organisatie maakt theaters, festivals en evenementen toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Elk jaar breiden we dit een beetje uit. Zo zijn er dit jaar, naast mensen die blind en slechtziend zijn, ook mensen welkom die doof of slechthorend zijn. En we zorgen er ook voor dat er kaartjes bij de Voedselbank terecht komen. Wat wij willen is dat iedereen van onze show kan genieten, dat mensen een leuke avond kunnen hebben.”

“Van tevoren kunnen blinden voelen hoe een trapeze er uit ziet”

Maar een acrobatische show voor mensen die blind zijn en doof zijn, dat lijkt lastig. “Voor mensen die blind of slechtziend zijn hebben we een heel programma bedacht. Ze komen wat eerder dan de andere gasten, waarbij ze eerst met ons kunnen kennismaken. Welke stem hoort bij welke rol? Maar ze kunnen ook de materialen voelen die wij gebruiken. Hoe een trapeze er uit ziet, dat kun je uitleggen, maar beter is het te voelen. Hoe groot is het? Hoe sterk zijn de materialen? Tijdens de voorstelling dragen deze mensen een koptelefoon, waarbij iemand in een geluidsdichte ruimte vertelt wat er gebeurt. Dat doet diegene met veel enthousiasme en humor, waarbij het kan gebeuren dat een deel van het publiek, dat een koptelefoon draagt, moet lachen, en een ander deel zich afvraagt wat er aan de hand is.”

“Een leuke avond bieden”

Bij doven of slechthorenden wordt gebruik gemaakt van een gebarentolk. “Als acteurs leren wij ongeveer tien gebaren. Daarnaast zijn er gebarentolken aanwezig. In onze voorstelling wordt vrij weinig gesproken, maar worden wel verschillende liedjes gezongen. Die inhoud probeert men zo goed mogelijk door te geven. We doen dit nu een aantal jaren, en het is ontzettend leuk. Je ziet ook dat mensen vanuit Amsterdam bijvoorbeeld naar Groningen komen om dit mee te maken. We willen zoveel mogelijk mensen een leuke avond bieden, waar dit helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend is.”

Voorbereiding

De eerste voorstelling vindt plaats op 8 februari. “Dit is nu voor de vierde keer dat we dit organiseren. Het kent een lange voorbereidingstijd. Als de voorstellingsreeks stopt, dan beginnen wij al met de voorbereidingen voor het volgende jaar. Het begint met regeldingen. Is de zaal beschikbaar? Welke artiesten kunnen we boeken? In mei wordt besproken waar de voorstelling over moet gaan, waarna in juni het script op tafel ligt. In september ontmoet de hele crew elkaar, en gaat iedereen met huiswerk naar huis, waarna in januari een maand lang gerepeteerd wordt met de hele groep.”

De eerste voorstelling vindt plaats op 8 februari. Bij de voorstellingen op 17 en 18 februari is een Nederlandse Gebarentolk en een schrijftolk aanwezig. Op 2 maart vindt een voorstelling voor blinden en slechtzienden plaats. Cirqulinair wordt dit jaar gemaakt en gespeeld door Roos Hermanides, Salim Yusuf, Jasmijn Rubingh, Tobit van Vliet, Remko Wind, Lisa Chudalla en Larissa Timmer. Meer informatie over de voorstelling vind je op deze website.