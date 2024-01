ChristenUnie start mollenmeldpunt: “Leidt stoppen bestrijding tot extra overlast?”

De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad is een mollenmeldpunt gestart. De aanleiding is het besluit van het gemeentebestuur vorige week om te stoppen met de bestrijding van het zoogdier.

“Er wordt gestopt met het bestrijden van mollen op gemeentelijke grond”, vertelt fractievoorzitter Peter Rebergen van de partij. “Er zullen geen mollenklemmen meer gebruikt worden, en er is geen haalbaar alternatief gevonden om de dieren te bestrijden. Een uitzondering geldt er voor sportvelden en begraafplaatsen.” De gemeente Groningen stopt met het gebruik van mollenklemmen, omdat het gemeentebestuur vindt dat de dieren recht hebben op een plek binnen de gemeente: “Mollen zijn medebewoners van onze gemeente en we zoeken naar manieren om beter met ze om te gaan en dierenleed te verkleinen. We doden geen dieren, tenzij dit niet anders kan.” Na twee jaar wil het gemeentebestuur het beleid evalueren.

De ChristenUnie wil daar niet op wachten. “Wij zijn benieuwd naar het effect van dit besluit. Wat gebeurt er als we stoppen met de bestrijding? Waar bevindt de mol zich? En wordt er extra overlast ervaren?” Meldingen voor het mollenmeldpunt gedaan worden per e-mail op dit adres.