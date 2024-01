Chocolaatjes, prijzen en gratis fietscheck voor fietsers die kou trotseren in en om Stad

Foto via Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar grijpt de eerste week na de kerstvakantie aan om fietsers en gebruikers van het ov te belonen voor hun vervoerskeuzes. De actieweek startte maandagochtend met een uitdeelactie op het Hoofdstation.

In het groen gehulde medewerkers van Groningen Bereikbaar deelden chocolaatjes uit aan OV-reizgers bij het hoofdstation. Maandagmiddag verplaatste de actie zich naar Meerstad, waar fietsers werden verrast met een gratis fietscheck van de ANWB. Ook wonnen de fietsers prijzen door een draai aan een rad van fortuin.

Ook de rest van de week kunnen fietsers Groningen Bereikbaar tegenkomen op verschillende fietspaden in de provincie. Zo staat Groningen Bereikbaar dinsdagochtend op de P+R-locaties in Hoogkerk en Leek met een uitdeelactie.

Groningen Bereikbaar breidt de acties en campagnes de komende maanden uit, omdat in maart Operatie Ring Zuid van start gaat. Dan begint een periode van vijf maanden met grootschalige werkzaamheden en afsluitingen in Groningen, vooral in en om de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden moeten ervoor gaan zorgen dat het verkeer vanaf september over de nieuwe zuidelijke ringweg kan rijden

Om het verkeer niet volledig vast te laten lopen, moet er in deze periode twintig procent minder autoverkeer (80.000 autoritten) rijden op de wegen die getroffen worden door de stremming. De organisatie roept daarom iedereen op om bewuste keuzes te maken wanneer ze bijvoorbeeld naar werk, school of de sportclub reizen. Thuiswerken, de spits mijden, fietsen en het ov gebruiken zijn daarvoor de oplossing, aldus Groningen Bereikbaar.