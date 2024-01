CDA wil Sterrebos opknappen bij aanleg Zuiderplantsoen

De raadsfractie van het CDA wil dat, bij de aanleg van het nieuwe Zuiderplantsoen, ook het huidige deel van het Sterrebos wordt opgeknapt.

De werkzaamheden aan de Ring Zuid komen in de loop van dit jaar tot hun einde. Dan kan ook de aanleg beginnen van het Zuiderplantsoen. Het park komt deels over de ring te liggen en moet de oorspronkelijke vorm en grootte van het eeuwenoude Sterrebos, dat in 1765 werd aangelegd, in ere herstellen.

Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Op dit moment kampt het Sterrebos met achterstallig onderhoud, verarmde beplanting en verminderde biodiversiteit. Door deze staat van het park is het een minder aangename verblijfplek, voor omwonenden en andere Groningers, dan van een gemeentelijk monument en een aangewezen kroonjuweel zou mogen worden verwacht.”

Het CDA wil dat de gemeente bij de aanleg van het Zuiderplantsoen het aangrenzende Sterrebos integraal in de plannen meeneemt. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor het opknappen van het Sterrebos en wordt nog altijd gestuurd op ‘slechts beperkt opknappen’. De Haan vindt dat het college niet alleen nieuwe projecten uit de grond moet stampen, maar ook goed moet zorgen voor wat we al hebben.