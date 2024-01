CDA bezorgd over gang van zaken realisatie Meerhoven: “Als raad zijn we niet geïnformeerd”

De fractie van het CDA maakt zich zorgen over de gang van zaken bij de realisatie van het project Meerhoven in het dorp Meerstad. In 2016 stelde de gemeenteraad een lening beschikbaar, waarna de projectontwikkelaar het plan aanpaste zonder dat de raad daarover werd geïnformeerd.

Het Dagblad van het Noorden heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het plan waarbij er zaterdag een reconstructie werd gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan heeft het CDA inmiddels vragen gesteld aan het gemeentebestuur. “Bij dit plan heeft een projectontwikkelaar, met hulp van de gemeente, achttien sociale huur- en tien koopwoningen gerealiseerd”, vertelt raadslid Etkin Armut. “In de zomer van 2016 is de raad akkoord gegaan met een lening van 1,1 miljoen euro aan de projectontwikkelaar, die door het gemeentebestuur omschreven werd als een ‘nieuwe corporatie’.”

Etkin Armut (CDA): “Als gemeenteraad zijn wij nooit geïnformeerd”

Ondanks dat de woningen gerealiseerd zijn is het CDA bezorgd over de gang van zaken: “Als raad zijn wij nooit geïnformeerd dat de projectontwikkelaar een eigen aannemersbedrijf oprichtte om de woningen te bouwen. Ook was bij de raad niet bekend dat dit bouwbedrijf failliet is gegaan. Daarnaast maken wij ons zorgen over de afspraken die zijn gemaakt met de projectontwikkelaar, die zich niet aan dezelfde regels hoeft te houden als woningcorporaties, terwijl het bedrijf wel voordelen kreeg die doorgaans voor corporaties gelden. Met daarbij een duidelijk verschil: corporaties laten de winsten ten gunste komen van de volkshuisvesting, waarbij zulke afspraken met deze ontwikkelaar niet zijn gemaakt.”

“Belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt”

Armut: “Mijn partij vindt het belangrijk dat gemeenschapsgeld goed terechtkomt. Dat sociale huurwoningen kunnen worden bewoond door Groningers die een huur onder de liberalisatiegrens nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met de projectontwikkelaar, en dat de raad voor, tijdens en na het proces juist, volledig en tijdig wordt geïnformeerd.”

Vragen

Het CDA wil van het gemeentebestuur weten of zij op de hoogte waren dat kort na het verstrekken van de lening er door de projectontwikkelaar een eigen bouwbedrijf werd opgericht. Daarnaast wil de partij weten of de afspraken duidelijk genoeg waren. Armut: “Na het akkoord van de raad werd het plan door de projectontwikkelaars aangepast waarbij er meer koop- en minder sociale huurwoningen zouden komen. Wij willen van het College weten wat zij er van vinden dat na het maken van afspraken de gemeente alsnog moest bijsturen zodat de projectontwikkelaar zich hier aan bleef houden.”

De schriftelijke vragen van het CDA zullen binnen dertig dagen door het gemeentebestuur beantwoord worden.