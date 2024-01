Cancellen vapes met smaakjes bezorgt verkopers kopzorgen: ‘Duizenden euro’s aan waar vernietigen’

In Nederland geldt sinds nieuwjaarsdag een verkoopverbod op vapes en e-liquids met smaakjes als cola, perzik, suikerspin en mango. Alleen de smaak van tabak is nog toegestaan. Dat leidt tot frustratie bij verkopers, die vrezen voor hun omzet en nu al snijden in het personeel. Ook wil niet elke verkoper overstappen op ‘echte’ tabak, maar sommigen doen het toch om inkomsten te houden.

Het verbod op smaakjes in vapes geldt eigenlijk al een jaar, maar verkooppunten voor e-liquids kregen een jaar de tijd om hun voorraden de deur uit te doen. De smaakjes zijn sinds de jaarwisseling echt uit den boze voor verkopers. De overheid wil het vapen voor jongeren onaantrekkelijker maken. Vapen is populair onder deze doelgroep en de overheid denkt dat dat komt door de grote hoeveelheid vloeistoffen met zoete smaakjes.

Weemoedige blik naar lege schappen: ‘Doodzonde’

Maar voor Esther Herinckx, eigenaar van vapeshop Pure Smoke aan de Steentilstraat, betekent het verbod eigenlijk niks anders dan kopzorgen. Met tranen in de ogen loopt ze langs de schappen waar voorheen de vloeistoffen met smaakjes stonden. “Het is helemaal leeg. Hier stonden de populaire smaakjes, die vlogen de deur uit. Sommige klanten kochten er wel tientallen.”

Aan de andere kant van het magazijn staan nog dozen vol vapes. “Ik moet het nog uitrekenen, maar het gaat hier om zo’n 5 tot 6 duizend euro aan inkoopwaarde. Die vapes moeten we nu gaan vernietigen.”

Voor Herinckx betekent het verbod op de smaakjes, aldus de winkeleigenaresse, waarschijnlijk een forse klap voor de omzet. “Wat de gevolgen precies zullen zijn weten we nog niet. Maar we gaan het personeelsbestand halveren, want dat kan door deze maatregel niet meer uit.”

Met pijn in het hart ook tabak verkopen

Om toch nog iets van het gat op de balans op te vullen, heeft Herinckx net als vele andere eigenaren van vapewinkels besloten om ook tabak te gaan verkopen. Daar komt waarschijnlijk meer vraag naar, omdat supermarkten en horecagelegenheden als snackbars vanaf 1 juli geen tabaksproducten meer mogen verkopen.

“Dat doen we niet omdat we dat willen, want we zijn de e-sigaretten en vloeistoffen gaan verkopen als alternatief voor tabak. Maar we doen het toch. Ik hoop dat als klanten binnenkomen, ze toch vragen naar de e-smokers. Zo hopen we ze dan alsnog te verleiden om over te stappen.”