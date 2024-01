Burgemeester Schuiling in nieuwjaarswens: ‘Toekomst van deze plek ligt in omkijken naar elkaar’

Screenshot uit nieuwjaarswens burgemeester Koen Schuiling

“Laten we elkaar beloven dat deze Stad, deze dorpen, nooit alleen zullen bestaan uit steen. Dat we deze plek samen bouwen, op dromen, ideeën en verhalen. Dat we elkaar niet uit het oog verliezen, ieder jaar opnieuw.” Met deze woorden sluit burgemeester Koen Schuiling zijn nieuwjaarsboodschap af voor de inwoners van de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen bracht rond het middaguur van nieuwjaarsdag een video uit op haar sociale mediakanalen, waarin de burgemeester de stad en de dorpen in de gemeente toespreekt:

‘Waar spreken we af als we elkaar kwijt zijn?’

Schuiling roept in de oproep met name op tot verbinding tussen Stadjers, iets wat volgens de burgemeester niet altijd meer vanzelfsprekend is: “Dit verhaal is een oproep om samen te bewaren wat we niet kwijt mogen raken. Dit verhaal is een uitnodiging aan u en aan jou om geen moment te vergeten dat, in het omkijken naar elkaar, de toekomst van deze plek verscholen ligt. (..) Ik zie hoe de wereld zindert en ons soms van elkaar wegduwt. Maar waar spreken we af als we elkaar kwijt zijn?”

De burgemeester zinspeelt daarnaast op het idee dat, nu de gaswinning in Groningen zo goed als ten einde lijkt, de tijd is gekomen om Groningen te vernieuwen: “Ik zie hoe ware betekenis ons nog altijd richting geeft. Met geduld voor de ideeën die ons verder brengen. Met trots, in een tijd waarin ieder zag hoe we het tij wisten te keren. Met lef laten we onze creativiteit niet in rook opgaan.”