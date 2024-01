Britse skaband Madness komt in september naar Groningen

Foto: DannyK1712 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66274721

De Britse skaband Madness komt op donderdag 19 september september, in het kader van de tour Theatre Of The Absurd Presents C’est La Vie, naar Martiniplaza. Het optreden is het enige optreden dat de band in Nederland gaat geven.

De band werd in 1976 in Londen opgericht door drie jeugdvrienden die een verleden hadden in straatbendes en een voorliefde hadden voor ska-, reggae- en Motown-muziek. Na verschillende wisselingen in de samenstelling brak de groep in de jaren tachtig door. ‘One Step Beyond’, ‘Our House’, ‘Baggy Trousers’, ‘Embarrassment’, en ‘Night Boat To Cairo’ werden grote hits. Sinds 1979 werden er ruim dertig singles en zestien albums uitgebracht.

Onlangs branden ze hun dertiende studioalbum uit: ‘Theatre of the Absurd Presents C’est la Vie’. In het kader van dit nieuwe album wordt er een tour gemaakt, waarbij men Groningen dus op 19 september aan gaat doen. De kaartverkoop voor dit optreden begint op vrijdag 18 januari om 12.00 uur. Tickets zullen verkrijgbaar zijn voor een prijs van 59,60 euro.