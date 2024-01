Foto: 112 Groningen

De brandweer spoedde zich maandagmiddag naar de Korreweg, nadat er bij een pand op de hoek met de Eyssoniusstraat een gaslucht werd geroken.

Onder de stoep bij het pand zit vermoedelijk een gaslekkage onder de stoeptegels. De brandweer is momenteel aan het graven om te kijken of er daadwerkelijk een lek zit.

De omgeving van het mogelijk gaslek is gedeeltelijk afgezet. Hoe het eventuele gaslek is ontstaan, is niet bekend.