Boosheid op demissionair minister bij NNCZ vanwege ‘sussende woorden’ rond ouderenzorg: ‘Ze strooit de Kamer zand in de ogen’

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

“Met een onvolledige en nauwelijks onderbouwde update over de ouderenzorg wekt demissionair minister Helder de schijn dat de problemen wel meevallen.” Dat vindt Roeli Mossel, bestuurder van zorgorganisatie NNCZ, na de brief die Helder net voor het kerstreces naar de Tweede Kamer stuurde met een update over de situatie in de ouderenzorg.

Mossel leidde het afgelopen jaar een groot deel van de acties uit de noordelijke ouderenzorg tegen de voorgenomen bezuinigingen, die het demissionaire kabinet half september deels terugdraaide. ‘Volstrekt onvoldoende’, stelt de zorgbestuurster. Volgens Mossel wekt de minister voor langdurige zorg, met haar laatste brief rond de situatie in de ouderenzorg, de schijn binnen de Tweede Kamer dat de problemen in de sector wel meevallen.

“Minister Helder zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen, maar dat doet ze niet. Ze strooit de Tweede Kamer zand in de ogen”, aldus Mossel. “Er is geen structureel overleg met zorginstellingen en er wordt niets voorbereid om een eventuele ontslaggolf te voorkomen. De sussende woorden doen geen recht aan de problemen die daadwerkelijk in de praktijk spelen.”

In de brief geeft de minister een update over de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om eventuele ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen en te monitoren, zo stelt Mossel: “Zonder echt onderzoek te hebben gedaan schrijft de minister: niets aan de hand, we komen binnen een half jaar met een volgende update. Tegen die tijd zullen er aanzienlijk minder professionals en toegewijde vakkrachten in de ouderenzorg werken met alle desastreuze gevolgen van dien.”