Blik op bereikbaarheid: wegwerkzaamheden in en rondom Groningen

Mark Broeke was donderdagochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Iedere maand komt Groningen Bereikbaar vertellen over de wegwerkzaamheden in en rondom de stad. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Alexander Termeer, Saskia de Vries en Mark Broeke.

‘In februari worden twee toeritten gestremd’, vertelt Broeke. De toerit Peizerweg gaat dicht vanaf 29 februari tot en met 21 maart. De toerit richting Groningen Zuid gaat ook dicht vanaf 29 januari tot en met 17 februari. Op de website van Groningen Bereikbaar vind je overzichtelijke kaartjes waarop staat wat er gestremd is en wat er wel bereikbaar is.

