Bijna een jaar geen treinen vanuit Groningen naar Duitsland

Foto Andor Heij. Station Leer met trein

Het is vanaf 1 februari niet meer mogelijk om met de trein naar het Duitse Weener te reizen en dat duurt bijna een jaar. Dat meldt Arriva.

Het hele traject in Duitsland, van de grens tot Ihrhove, gaat tot half december volledig op de schop. Het spoor, de spoorwegovergangen, bruggen en seinen worden vernieuwd. Als dat klaar is kunnen de treinen ook weer doorrijden naar Leer, omdat de in 2015 kapot gevaren Friesenbrücke er dan ook weer ligt. Momenteel rijdt de trein daardoor niet verder dan Weener, waar de bus naar Leer gepakt kan worden.

Bus

Maar vanaf 1 februari moet al in Bad Nieuweschans de bus genomen worden naar Weener en Leer. De streekbus tussen Leer en Weener rijdt door naar Bad Nieuweschans. Arriva zorgt er voor dat de bus en trein goed op elkaar aansluiten. De rechtstreekse bus tussen Groningen en Leer rijdt in die periode ook.

Arriva verwacht dat alle werkzaamheden in Duitsland op 14 december zijn afgerond en er daarna rechtstreeks met de trein naar Leer gereden kan worden. Als dat het geval is vervalt de directe bus tussen Groningen en Leer.

Nieuwe stations

Het spoor tussen Groningen en Duitsland krijgt er na de heropening ook twee stations bij. Direct over de grens wordt het station Bunde heropend en dat geldt ook voor Ihrhove dat een kleine tien kilometer onder Leer ligt.