Bijna achthonderd hantekeningen om bomenkap op Raadhuisplein te voorkomen

Foto via Gemeenteraad Groningen

Marije Visser van Boomwachters Groningen overhandigde afgelopen woensdag 781 handtekeningen aan raadslid Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren). Met de petitie waar de handtekeningen onder staan, willen de Boomwachters voorkomen dat 24 bomen bij het Raadhuisplein in Haren tegen de vlakte gaan, zodat er een parkeerplaats kan worden aangelegd voor een nieuw woon- en winkelcomplex.

Van Zoelen nam de handtekeningen afgelopen woensdag in ontvangst tijdens het wekelijkse inloopspreekhalfuur op de Politieke Woensdag.

De ondertekenaars van de petitie willen de eiken-, linde- en dennenbomen behouden blijven. “Het gaat om het hart van de Groene Parel van het Noorden”, vertelt Visser. “Deze bomen hebben tientallen jaren nodig gehad om uit te groeien tot een dergelijke monumentale status.”

Op het Haderaplein, naast het Raadhuisplein in het centrum van Haren, moet een complex komen met op de begane grond winkels en daar bovenop vier woonlagen. Voor de aanleg van een parkeerplaats moeten daarom hoogstwaarschijnlijk 24 bomen worden gekapt. Wethouder Rik van Niejenhuis maakte de plannen in juni bekend, nadat vorige ideeën sneuvelden dankzij verzet van omwonenden. Van Niejenhuis liet toen al weten de beslissing ‘met buikpijn’ te hebben genomen. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de kap van de bomen, om te weten te komen of echt alle bomen weg moeten.

Dit voorjaar krijgt de raad het zogeheten voorkeursontwerp voor het nieuwe Raadhuisplein te zien. Op een later moment gaat de raad beslissen over de herinrichtingsplannen om er later een besluit over te nemen.

OOG ging halverwege december de straat op in Haren om te polsen wat de bewoners van de plannen vinden: