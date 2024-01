Bijna 2 miljoen euro voor verbetering akoestiek in gymlokalen

De gemeente stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de akoestiek in de gymzalen. Dat is nodig omdat gymdocenten, zeker als zij de hele dag in zo’n zaal werken, gehoorproblemen kunnen krijgen.

Ook komt er een vergoeding van 50 procent van de kosten voor het aanpassen de de gymzalen die eigendom zijn van een schoolbestuur, tot een maximum van 15 duizend euro per zaaldeel. Uit metingen blijkt dat 90 procent van de onderzochte zaaldelen van de gemeente niet voldoet aan de norm, qua nagalmtijd. Bij de andere zalen is dat percentage wat lager.

Een goede akoestiek is noodzakelijk voor een veilige werk- en lesomgeving. Slechte akoestiek in een gymzaal kan leiden tot klachten bij gymdocenten. Uit onderzoek is gebleken dat een reeds beschikbaar gesteld bedrag van 300 duizend euro onvoldoende is. Vandaar dat de gemeente daar 1,6 miljoen euro aan toevoegt. De verwachting is dat de maatregelen vanaf de tweede helft van dit jaar worden uitgevoerd.