Foto: Ellywa via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

In de nacht van donderdag op vrijdag is een vrachtwagen gevuld met suikerbieten gekanteld in de verbindingsboog tussen de zuidelijke en westelijke ringweg bij het Vrijheidsplein.

Voor zover bekend bleef de bestuurder ongedeerd.

Dat kon niet gezegd worden over de vrachtwagen en de lading. Volgens RTV Noord was de verbindingsboog tussen de zuidelijke en westelijke ringweg in de richting van Zuidhorn urenlang afgesloten voor bergings- en opruimwerkzaamheden.