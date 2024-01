Bevrijdingsfestival Groningen blij met steun uit Den Haag: ‘Principieel punt dat iedereen de vrijheid moet kunnen vieren’’

Foto Marijn Mulder

Samen met de dertien andere Bevrijdingsfestivals in Nederland laat het Bevrijdingsfestival Groningen weten blij te zijn met het besluit van het Rijk om de festivals voortaan financieel te steunen.

Staatssecretaris Gräper van Cultuur maakte vrijdag bekend dat haar ministerie, samen met drie andere ministeries, een miljoen euro opzij zet om de festivals dit jaar te helpen met acute financiële problemen.

De veertien Bevrijdingsfestivals beschouwen het besluit als een belangrijke doorbraak: “In een tijd waarin vrijheid en saamhorigheid meer dan ooit nodig zijn, is dit een belangrijk signaal en een stap in de goede richting. Voor ons is deze steun van grote betekenis”, zeggen Manja Kerstholt, Ebel-Jan van Dijk en Anna Zwezerijnen, namens de veertien festivals. “Eén miljoen bezoekers vieren jaarlijks de vrijheid op onze festivals door heel het land. Op deze manier blijft de toegang tot de Bevrijdingsfestivals gratis: het is een principieel punt dat iedereen de vrijheid moet kunnen vieren.”