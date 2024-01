Benefietconcert in Nieuwe Kerk voor Oekraïne: “We moeten niet doen alsof de oorlog voorbij is”

In de Nieuwe Kerk vindt op zaterdag 24 februari een benefietconcert plaats voor Oekraïne. Organisator Klaas Pot van stichting Life Guardians hoopt op veel belangstelling, omdat humanitaire hulp ontzettend belangrijk blijft.

Hoi Klaas! Wat gaan jullie precies doen?

“Het idee is om een concertreeks te organiseren, waarbij de eerste in Groningen plaats gaat vinden. Daarvoor werken we samen met Stichting Strong Trough Art uit Rotterdam. Het concert vindt plaats op 24 februari, omdat het dan precies twee jaar geleden is dat Rusland het land binnenviel. Tijdens het concert zullen er diverse musici optreden. Entreekaartjes kosten 30 euro, en met dat geld gaan we humanitaire hulpgoederen aanschaffen die we naar Oekraïne gaan brengen.”

Dus met het geld kopen jullie bijvoorbeeld voedsel en kleding?

“Dat zou kunnen. Zelf ben ik de afgelopen twee jaar al verschillende keren in Oekraïne geweest. Ik heb een behoorlijk netwerk opgebouwd. Dus er wordt geluisterd naar wat er nodig is. Dat kan warme kleding zijn, of slaapzakken. Maar het kan ook zijn dat we een deel van het geld er heen brengen, omdat de productprijs er goedkoper ligt dan als we hulpgoederen in Nederland aan gaan schaffen.”

Je klinkt heel gepassioneerd. Waar komt de drang vandaan om te helpen?

“Ik kom al ruim tien jaar in Oekraïne. Door de jaren heen heb ik er veel vrienden gemaakt. Ik ben bijvoorbeeld peetvader van de zoon van een vriend van mij die daar woont. Dus mijn band met Oekraïne is heel sterk. En dan kun je natuurlijk zeggen: wat levert zo’n benefietconcert nu op? Ik denk dat elke druppel er één is. Alles bij elkaar maakt het verschil. Ik draag mijn steentje bij, en dat is beter dan achterover leunen en alleen maar wat roeptoeteren.”

Dat de oorlog uitbrak zal dan ook een flinke schok voor je zijn geweest?

“In het oosten van het land, in de Donbas, woedt al langer een conflict. Maar toen de volle oorlog uitbrak, toen zat ik in shock voor de televisie. Ondanks dat de geruchten al langer gingen dat een oorlog op handen was, dacht ik, dit kan niet waar zijn. Na een aantal dagen kwam ook het gevoel dat ik wat moest doen. Van huis uit ben ik grafisch vormgever. In de eerste weken ben ik ansichtkaarten gaan verkopen op de markt in Groningen. Met het verdiende geld kocht ik hulpgoederen. De afgelopen twee jaar ben ik vijf keer in Oekraïne geweest om goederen af te leveren, de zesde rit zijn we aan het plannen.”

In het begin was er veel aandacht voor de situatie. Maar met het ontstaan van andere conflicten in de wereld neemt de belangstelling af. Hoe kijk jij daar tegen aan?

“Ik zal het je sterker vertellen. Ik kwam laatst iemand tegen en die zei: oh? Is er nog steeds oorlog daar? De situatie is op de achtergrond geraakt, terwijl het zo gevaarlijk en dichtbij is. Ik maak wel eens de vergelijking met 1939. Nazi-Duitsland had net Elzas-Lotharingen en het Tsjechische Sudetenland ingenomen. Zorgen waren er echter niet. Tot in september 1939 Polen werd aangevallen. Die parallel, die vergelijking, die zie ik nu ook. We denken dat we veilig zijn, maar we leven in absolute schijnveiligheid. We denken, zo ver zal het niet lopen. Maar ik sta nergens van te kijken. Daarom is het belangrijk om Oekraïne juist nu te helpen.”

Wat krijgen bezoekers van het concert te horen?

“Het precieze programma is nog niet bekend. Dat heeft te maken met een subsidieaanvraag die ik heb lopen bij de gemeente. Als die subsidie wordt toegekend dan komt er een orkest, waardoor Pianoconcert No 2. van Chopin kan worden gespeeld. Daarnaast treden de Oekraïense pianiste Anastacia Tolstonog, haar dochter Hannah, op viool, en operazangeres Elina Mikheeva op. Zij zullen werken ten gehore brengen van Oekraïense componisten, van Pergolesi en van Chopin.”

Als Groningse musici, of orkesten, dit lezen. En ze denken, we willen hier ook aan meewerken. Is dit dan mogelijk?

“We staan daar zeker open voor. We zoeken wel orkesten en artiesten die gepokt en gemazeld zijn. Die ervaring hebben. Maar als zij voor het goede doel zich hier aan willen verbinden dan mogen ze zeker via de mail contact met mij opnemen.”

Tot slot. Je had het over een concertreeks. Dat betekent dat er meer concerten plaats zullen vinden?

“Het idee is om in maart een concert in Middelburg te gaan geven, en daaropvolgend in Rotterdam. In de Nieuwe Kerk zijn zeshonderd plaatsen. Als die allemaal bezet gaan worden, dan gaan we zeker nadenken om er ook in Groningen een vervolg aan te geven.”

Het concert op 24 februari begint om 15.00 uur in de middag. Kaartjes zijn aan de deur en online te koop. Meer informatie vind je op deze website.