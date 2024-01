Ben Feringa en zeven andere hoogleraren geportretteerd voor Academiegebouw

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

In het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen zijn donderdagavond acht nieuwe hoogleraarportretten onthuld, bestemd voor de Senaatskamer en de Faculteitskamers. Onder de geportretteerde hoogleraren is ook Nobelprijswinnaar Ben Feringa.

Vier hoogleraren werden geportretteerd vanwege hun bijzondere verdiensten. Nobelprijswinnaar Ben Feringa, antropoloog Marjo Buitelaar, godsdienstpsycholoog Hetty Zock en de in 2021 overleden genetisch epidemioloog Marike Boezen komen in schilderijvorm te hangen in de Senaatskamer van de universiteit.

De vier andere hoogleraren kregen een portret op initiatief van vrienden, familie of collega’s. Zij hebben de portretten zelf aan de universiteit gedoneerd. Deze portretten komen in faculteitskamers van het Academiegebouw te hangen. De vier gedoneerde portretten zijn gemaakt van orthopedisch chirurg Ron Diercks, wiskundige Arjan van der Schaft, kunsthistoricus Henk van Veen en de in 2000 overleden historicus Edzo Waterbolk.