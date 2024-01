Beeld Stille Strijd staat op Akerkhof om taboe op zelfdoding onder jongeren te doorbreken

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Het gesprek rondom depressie en zelfdoding onder jongeren in Groningen op gang brengen. Dat is het doel van het kunstwerk Stille Strijd, wat tot en met 29 januari op het Akerkhof staat.

Wethouder Gezondheid Manouska Molema onthulde het kunstwerk maandagmiddag. “Mentale gezondheid wordt steeds belangrijker en het aantal mensen met mentale klachten stijgt, ook onder de inwoners van Groningen”, aldus Molema. “Dat nemen we heel serieus. Samen met partijen die ons daarbij kunnen helpen en natuurlijke onze inwoners zetten we ons in om problemen te voorkomen, bespreekbaar te maken of zo vroeg mogelijk op te sporen.”

Tijdens de opening voerde ook Roeland de Wilde het woord. Als ervaringsdeskundige sprak De Wilde over zijn ervaringen met mentale gezondheid en waarom het belangrijk is om persoonlijke problemen met anderen te bespreken. Daarnaast droeg Ruth Ruijgers (huisdichter van de RUG) speciaal gedicht voor en speelde kleinkunst-popmuzikant Marit Nygård een aantal liedjes.

Aandacht voor zelfdoding onder Groningse jongeren

Het beeld van kunstenaar Saskia Stolz vraagt aandacht voor jongeren met mentale problemen. Zelfdoding is, landelijk en ook binnen de gemeente Groningen, de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren onder de 30 jaar. Met het gigantische beeld van een felgekleurde, maar sombere jongen van 2,5 meter hoog, vier meter lang wil Stolz aandacht vragen voor het grote aantal jongeren dat rondloopt met depressieve gevoelens of zelfdoding, maar die er niet over durven te praten.

Zelfdoding is, landelijk en ook binnen de gemeente Groningen, de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren onder de 30 jaar. Om dit probleem bespreekbaar te maken, vinden in de periode van 15 tot en met 29 januari verschillende activiteiten plaats vanwege de komst van het beeld. Stille Strijd maakt ook onderdeel uit van de kunstroute van Eurosonic Noorderslag Art van 17 januari tot en met 20 januari 2024.

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl