Be Quick 1887 verliest kelderduel van Longa’30

Foto Andor Heij. Be Quick sticht gevaar voor het doel van Longa'30

Be Quick 1887 heeft zondag in Lichtenvoorde het kelderduel in de vierde divisie D tegen Longa’30 met 2-1 verloren.

Na 28 minuten kreeg Be Quick een grote kans, maar het schot van Sil Kramer raakte de lat. De doelpunten vielen in slechts drie minuten tijd. Longa kwam na 32 minuten via Luuk Doppen op 1-0. Bijna vanaf de aftrap maakte Robbin van Kooten gelijk 1-1. Bjarne te Brake zette de Achterhoekers weer op voorsprong: 2-1.

Na rust kreeg Yoran Cats voor Be Quick een goede kans die net over zeilde. De Groningers moesten na 65 minuten met tien man verder toen Hugo Stoker een doorgebroken tegenstander neer trok. Ondanks de man minder drong Be Quick nog wel aan, maar het lukte niet om nog een punt uit het vuur te slepen.

Longa’30 klom naar de 13e plaats, Be Quick zakte naar de 14e plek met 15 punten uit 16 wedstrijden.