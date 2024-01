BBB en CU blij met meerderheid voor versnelde aanpak ‘flessenhals’ Meppel en realisatie Nedersaksenlijn

Foto: Rob Dammers - Rotterdam Centraal NSR ICNG 3222 IC 1148, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135863118

Blijdschap bij de politieke fracties in Groningen nu er zich een meerderheid lijkt af te tekenen om de ‘flessenhals’ bij Meppel versneld aan te pakken. Ook is er een meerderheid voor de realisatie van de Nedersaksenlijn. Over de Lelylijn is de BBB kritisch.

“Politiek is vooruit kijken”, vertelt fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek van de ChristenUnie. “We kennen allemaal de situatie op de spoorlijn tussen Meppel en Zwolle. Als daar iets mis gaat, dan wordt gelijk het volledige treinverkeer richting Groningen en Leeuwarden geblokkeerd. En dat gebeurt regelmatig. Deze situatie aanpakken heeft daarom prioriteit, en ik ben heel blij dat er zich voor deze plannen nu ook een meerderheid lijkt af te tekenen in de Kamer. Maar je moet ook vooruit kijken. Wat heeft Nederland over tien en over twintig jaar nodig? Dus we moeten ook aan de slag met de Nedersaksenlijn en de Lelylijn.”

Extra perron en wissels in Meppel

Eerst naar Meppel. De bedoeling is dat de situatie in en rond Meppel flink aangepakt gaat worden. Onlangs heeft ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis een amendement ingediend om de problemen op het baanvak tussen de Drentse stad en Zwolle versneld aan te pakken. In eerste instantie stelden de ChristenUnie, GroenLinks-PvdA en het CDA voor om 40 miljoen extra vrij te maken voor de spoorproblemen. De afgelopen dagen kwam er ook steun van NSC, VVD, BBB, D66 en JA21. In Meppel moet er een extra perron komen, moeten er extra wissels worden aangelegd en worden de spoorwegovergangen tussen Meppel en Zwolle ongelijkvloers gemaakt.

Gouke Moes (BBB): “Je wilt op een betrouwbare manier van A naar B kunnen reizen”

Gouke Moes is fractievoorzitter van de BBB in Groningen: “Ik ken flink wat mensen die regelmatig met de trein naar Zwolle en verder reizen, en op dit traject te maken krijgen met vertraging. Ik vind dat niet kunnen. In ons land gaat het vaak over vergroenen en verduurzamen. Dat kan alleen als je de alternatieven op orde hebt. Dat je een goede basisinfrastructuur hebt. Dat je op een betrouwbare manier van A naar B kunt. Dus dat dit nu eindelijk wordt aangepakt, dat maakt mijn fractie blij. We gaan heel veel mensen hier ook blij mee maken.”

Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie): “Ook de financiële dekking was geregeld”

Geijtenbeek: “Het voorstel van mijn collega Grinwis was eigenlijk een heel mooi voorstel. Het was niet alleen een plan. Ook de financiële dekking was geregeld. De aanpak van Meppel gaat betaald worden met geld dat provincies teveel hebben gekregen voor het openbaar vervoer. En daar ben ik heel blij mee. In plaats van dat dit geld namelijk op de grote bult beland, wordt het nu geïnvesteerd in het openbaar vervoer.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Op het station in Stadskanaal, waar nu nog de Museumspoorlijn STAR rijdt, zullen in de toekomst weer reizigerstreinen rijden. Foto: Juan Enrique Gilardi – Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106533245

Nedersaksenlijn

Ook blijdschap rond de plannen voor de Nedersaksenlijn. In Den Haag debatteerde de commissie Verkeer de afgelopen dagen. Tijdens het debat bleek dat er bij de partijen veel enthousiasme is om deze spoorlijn aan te leggen. Moes: “Het aanleggen van een spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen heeft voor mijn partij veel gevoelswaarde. We hebben het over een gedeelte van de provincie dat decennialang vergeten is. Dat achtergesteld is vanuit de Rijksbegroting. Op alles is ingeteerd. En daar komt nu een spoorlijn. Voor die mensen gaan we nu iets doen.”

Gouke Moes (BBB): “Met de Nedersaksenlijn krijgen de bewoners in Oost-Groningen gelijke kansen”

Moes denkt dat deze spoorlijn een versterkend effect heeft: “Met de Nedersaksenlijn ontstaat er een alternatief voor de spoorlijn Meppel-Zwolle. Maar er is iets dat mijn partij nog belangrijker vindt: gelijke kansen. Op dit moment heeft niet iedereen in ons land dezelfde kansen. Met een spoorlijn doen we een stapje in de goede richting. Het wordt voor de mensen daar straks makkelijker om met het openbaar vervoer naar een studie in Groningen of Twente te gaan. En ook voorzie ik een koppeling met Duitsland. Van oudsher wordt er in deze regio innig samengewerkt met de Duitse economie. Dat kan zich nu versterken.”

Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie): “Bij de plannen voor de Lelylijn moet je kijken wat ons land over twintig jaar nodig heeft”

Een plan dat niet de handen op elkaar krijgt is de Lelylijn. Verschillende partijen zien beren op de weg om deze spoorlijn, die van Lelystad via Drachten naar Groningen voert, aan te leggen. Geijtenbeek vindt dat jammer: “De Lelylijn is het lastigste project omdat er nog geen spoor ligt. Maar het is dan ook niet een project dat morgen klaar is. Morgen wil je aan de slag in Meppel, over tien jaar wil je dat de Nedersaksenlijn geopend wordt, en over twintig jaar moet de eerste trein over de Lelylijn gaan rijden. Bij de Lelylijn moet je kijken naar wat ons land over twintig jaar nodig heeft. Je moet vooruit kijken. Als we dit plan nu in de koelkast zetten, wat ik zonde zou vinden, dan loop je zo tien jaar vertraging op.”

Gouke Moes (BBB): “Voor wie gaan we de Lelylijn precies bouwen?”

Moes: “De Lelylijn is een lastiger project. Flevoland is positief. Zij willen heel graag een spoorlijn via Emmeloord, waar nu nog geen trein rijdt. In Friesland is men echter kritisch. Daar zeggen ze dat de spoorlijn de provincie letterlijk in tweeën gaat snijden. En in Groningen vragen we ons af voor wie we deze lijn nu aan gaan leggen. Bouwen we het voor de mensen die een dagje willen shoppen in de Randstad? Bouwen we het voor de hoog opgeleide mobiele student? De vraag die op tafel ligt is of dit project bijdraagt aan de basisinfrastructuur die je nodig hebt. En om de gevoelswaarde weer te benoemen: laten we eerst de basis op orde krijgen. Ja, dat is Meppel. Ja, dat is de Nedersaksenlijn. En ja, dat is ook de aanpak van de N33. Maar de Lelylijn hoort daar nu niet bij. Wij vinden dit een prestigeproject.”

“Ga wel het gesprek aan, ook met Europa”

In Friesland is men ook bang dat door de Lelylijn de provincie overspoeld gaat worden met mensen uit de Randstad die in de provincie een huis op de kop gaan tikken, omdat de huizenprijzen er lager liggen. Moes: “Dat is een zorg waar we niet doof voor moeten zijn. Hier in het Noorden zijn veel jongeren die graag een woning willen hebben, maar daar op dit moment geen kans op maken. Wij denken dat we met deze Lelylijn even moeten wachten. Maar ga wel het gesprek aan. De bedoeling is ook om deze lijn te koppelen aan het Europese netwerk, dat je naar Scandinavië kunt reizen. Dus betrek bij deze gesprekken ook Europa. En dat we vanuit die basis daar verder mee gaan.”