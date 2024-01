‘Balker vertrekt van Groningen naar Huddersfield voor 1,3 miljoen’

Radinio Balker (foto: OOG TV)

Radinio Balker vertrekt bij FC Groningen gaat aan de slag het Engelse Huddersfield Town. Volgens RTV Noord legt de club uit de Championship 1,3 miljoen euro neer voor de 25-jarige centrale verdediger.

Volgens het regionale medium zou Balker per direct naar Engeland vertrekken zodra alle formaliteiten rond de transfer zijn afgerond. Balkers contract liep nog tot medio 2024, met de optie voor nog een jaar. Huddersfield zou 1,3 miljoen euro voor Balker gaan betalen, met daarnaast een doorverkooppercentage van vijftien procent bij een nieuwe transfer.

De 25-jarige centrale verdediger stapte in de zomer van 2021 over van Almere City naar FC Groningen. Na een hardnekkige knieblessure maakt hij pas in juni 2022 zijn debuut voor de FC in een oefenwedstrijd tegen de amateurs van Loppersum. Balker speelde steeds meer en ontwikkelde zich tot een vaste waarde.