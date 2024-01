Eurosonic Noorderslag is deze week in alle hevigheid losgebarsten. Tot en met zaterdag spelen elke avond tientallen Europese bandjes op verschillende podia in de stad.

De charme van Eurosonic Noorderslag is dat je nooit weet bij wat voor soort optreden je terechtkomt. OOG ging donderdagavond langs bij een aantal bandjes uit onder andere Engeland, Finland en Frankrijk. (video)