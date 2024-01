Automobilist schept fietser bij Maagdenbrug

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op de Turfsingel is zondagavond een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op de kruising met de Kattenhage, bij de Maagdenbrug. “Een automobilist schepte een fietser”, vertelt Weening. “De fietser kwam daarbij tegen de voorruit van de auto terecht. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. De afgelopen maanden hebben er op de kruising verschillende ongelukken plaatsgevonden. In de herfst werd de verkeerslichtinstallatie op de kruising uitgeschakeld. Weening: “Sindsdien zijn er, voor zover ik weet, vier ongelukken geweest. Het lijkt erop dat er onduidelijkheid is over wie er voorrang heeft.”