Automobilist onder invloed van drugs aangehouden op Peizerweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagmiddag op de Peizerweg een automobilist aangehouden die vermoedelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat. Dat meldt de politie op sociale media.

De politie hield op de Peizerweg een controle. Met behulp van een ‘DrugWipe’ werd gecontroleerd of automobilisten onder invloed waren. Deze DrugWipe bestaat uit het afnemen van een speekseltest, waarbij een agent kan controleren of er THC in het speeksel van een bestuurder zit. Bij de test wordt er gecontroleerd op THC, dat staat voor tetrahydrocannabinol, omdat dit de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis is.

De bestuurder is overgebracht naar het politiebureau.