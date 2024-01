Auto beschoten in de Slachthuisstraat

Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Een auto die geparkeerd stond aan de Slachthuisstraat in de Oosterparkwijk is hoogstwaarschijnlijk beschoten.

Volgens een politiewoordvoerder kwam er donderdagochtend een melding binnen dat er schade was aan een auto. Uit onderzoek bleek echter dat op de auto is geschoten. Waarschijnlijk is dat de afgelopen nacht al gebeurd. Er raakte niemand gewond bij het incident.

De politie heeft onderzoek verricht in en aan de auto en in de omgeving. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk wat gehoord en gezien hebben en hoopt ook dat eventuele camerabeelden soelaas kunnen bieden.