Foto vv Glimmen: Rechts August Kuipers

Voetbalvereniging Glimmen en trainer August Kuipers gaan volgend seizoen niet meer met elkaar door. Dat hebben beide partijen in goed overleg besloten.

Kuipers is aan zijn tweede seizoen bezig bij Glimmen. In het eerste jaar degradeerde de club, maar momenteel doet Glimmen mee voor het kampioenschap in de vijfde klasse E.

Wat Kuipers na dit seizoen gaat doen is nog onbekend. Glimmen gaat op zoek naar een nieuwe trainer.